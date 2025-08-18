Passant reanimierte kollabierten Radfahrer (75)

Zu dem dramatischen Zwischenfall kam es gegen 14.10 Uhr: Ein Passant schilderte später, dass er einen älteren Radfahrer beobachtet hatte, der – allerdings nicht mehr am Rad sitzend – auf einer Straße in Lustenau plötzlich zusammenbrach und eine „deutliche Blauverfärbung“ zeigte. Gemeinsam mit seiner Begleiterin leistete der Zeuge umgehend Erste Hilfe und setzte sogleich einen Notruf ab.