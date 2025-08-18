Passant reanimierte kollabierten Radfahrer (75)

In der Vorarlberger Gemeinde Lustenau brach am Sonntag ein 75 Jahre alter Mann auf der Straße zusammen. Ein zufällig vorbeikommender Passant reagierte goldrichtig und rettete damit dem Mann das Leben.
Zu dem dramatischen Zwischenfall kam es gegen 14.10 Uhr: Ein Passant schilderte später, dass er einen älteren Radfahrer beobachtet hatte, der – allerdings nicht mehr am Rad sitzend – auf einer Straße in Lustenau plötzlich zusammenbrach und eine „deutliche Blauverfärbung“ zeigte. Gemeinsam mit seiner Begleiterin leistete der Zeuge umgehend Erste Hilfe und setzte sogleich einen Notruf ab.
Das Notarzt-Team übernahm schließlich die Reanimation. Dank des schnellen Eingreifens der Ersthelfer und der Rettungskräfte konnte der Mann erfolgreich wiederbelebt und anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Dornbirn transportiert werden.
Die Straße musste im Bereich des Vorfalls für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden.
Kommentare
