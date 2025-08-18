Vorteilswelt
Sohn von Mette-Marit

Vierfache Vergewaltigung: Skandal-Royal angeklagt

Royals
18.08.2025 15:25
Im Bild: Marius Borg Høiby mit seiner Mutter Kronprinzessin Mette-Marit
Im Bild: Marius Borg Høiby mit seiner Mutter Kronprinzessin Mette-Marit(Bild: EPA/Lise Aserud)

Gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wurde wegen vierfacher Vergewaltigung und 28 weiterer Vergehen Anklage erhoben. Dem abtrünnigen Filius Marius Borg Høiby (28) soll der Prozess gemacht werden.

0 Kommentare

Sein Promi-Status schützt nicht vor einer Anklage. Die Vorwürfe gegen den 28-Jährigen wiegen schwer – sie reichen von Vergewaltigung bis hin zu mehrfacher sexueller Nötigung, tätlichen Angriffen, Landfriedensbruch und Sachbeschädigung. Laut Staatsanwaltschaft muss er sich wegen 32 Fällen vor Gericht verantworten.

Einige Vorwürfe eingeräumt
Nach ersten Vorwürfen zu Körperverletzung und Sachbeschädigung hatte Marius im August 2024 eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben.

Drogen- und Alkoholmissbrauch
In einer schriftlichen Stellungnahme berichtete er damals von psychischen Problemen und davon, seit Längerem mit dem Missbrauch von Drogen zu kämpfen. Andere Vorwürfe hat er über seine Verteidiger abgestritten, darunter auch die Sexualdelikte.

Marius ist das älteste der drei Kinder von Mette-Marit und der Stiefsohn von Thronfolger Kronprinz Haakon (51). Er gehört zwar zur Königsfamilie, trägt aber keinen Prinzentitel und ist auch kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
