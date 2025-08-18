„Wir brauchen Booking.com, um sichtbar zu sein“

Personalmangel, Inflation, kurzfristige Buchungen, Konkurrenz durch Airbnb: Heimische Hotels sind an vielen Fronten gefordert. Einige wollen nun auch Booking.com klagen. Der steirische Hotel-Obmann Alfred Grabner verteidigt hingegen im „Krone“-Interview die Buchungsplattform.
„Krone“: Herr Grabner, wie läuft die bisherige Sommersaison für die steirischen Hotels?
Alfred Grabner: Zufriedenstellend, und das trotz des verregneten Julis. Davon haben die Thermen profitiert. Jetzt ist das Sommerwetter retour, und wir können Stärken wie Wandern, Radfahren und Campen ausspielen. Was wir aber merken: Die Gäste sind sparsamer bei den Nebenausgaben wie Massagen oder guten Weinen geworden. Und sie buchen immer kurzfristiger. Das macht die Dienstplaneinteilung schwierig, aber wir haben zum Glück flexible Mitarbeiter.
Kommentare
