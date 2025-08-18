„Wir brauchen Booking.com, um sichtbar zu sein“

„Krone“: Herr Grabner, wie läuft die bisherige Sommersaison für die steirischen Hotels?

Alfred Grabner: Zufriedenstellend, und das trotz des verregneten Julis. Davon haben die Thermen profitiert. Jetzt ist das Sommerwetter retour, und wir können Stärken wie Wandern, Radfahren und Campen ausspielen. Was wir aber merken: Die Gäste sind sparsamer bei den Nebenausgaben wie Massagen oder guten Weinen geworden. Und sie buchen immer kurzfristiger. Das macht die Dienstplaneinteilung schwierig, aber wir haben zum Glück flexible Mitarbeiter.