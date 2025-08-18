Vorteilswelt
Debatte um Klagen:

„Wir brauchen Booking.com, um sichtbar zu sein“

Steiermark
18.08.2025 11:00
Alfred Grabner leitet das Sporthotel im obersteirischen Kapfenberg.
Alfred Grabner leitet das Sporthotel im obersteirischen Kapfenberg.(Bild: Jürgen Fuchs)

Personalmangel, Inflation, kurzfristige Buchungen, Konkurrenz durch Airbnb: Heimische Hotels sind an vielen Fronten gefordert. Einige wollen nun auch Booking.com klagen. Der steirische Hotel-Obmann Alfred Grabner verteidigt hingegen im „Krone“-Interview die Buchungsplattform. 

0 Kommentare

„Krone“: Herr Grabner, wie läuft die bisherige Sommersaison für die steirischen Hotels?
Alfred Grabner: Zufriedenstellend, und das trotz des verregneten Julis. Davon haben die Thermen profitiert. Jetzt ist das Sommerwetter retour, und wir können Stärken wie Wandern, Radfahren und Campen ausspielen. Was wir aber merken: Die Gäste sind sparsamer bei den Nebenausgaben wie Massagen oder guten Weinen geworden. Und sie buchen immer kurzfristiger. Das macht die Dienstplaneinteilung schwierig, aber wir haben zum Glück flexible Mitarbeiter.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Steiermark
