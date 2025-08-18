Kärntner gegen Influencer: „Hat nicht ausgezahlt!“

Pannenfahrer kümmert sich nach Unfall um Hund
Der Klagenfurter Vahid Muharemovic lief in der Kleinfeldhallenfußball-Liga für das Team „Bavarian Clique“ auf, das Influencer ViscaBarca gehört. Nun prangert Muharemovic an, dass dieser Gelder nicht ausgezahlt hat. Auch von Kapitän und Ex-Frankreich-Star Franck Ribery zeigt er sich enttäuscht.
„Das ist einfach menschliches Versagen!“, seufzt Vahid Muharemovic. Der Treibach-Kicker spielte in der abgelaufenen Saison auch in der Kleinfeldhallenfußball-Liga Icon League für die „Bavarian Clique“, dem Team von Influencer ViscaBarça, einem der größten deutschen Youtuber. 1,9 Millionen Menschen folgen ihm auf der Plattform, seine Videos haben teils mehr als eine Million Aufrufe. Nun verlässt Muharemovic das Team.
