Kärntner gegen Influencer: „Hat nicht ausgezahlt!“

„Das ist einfach menschliches Versagen!“, seufzt Vahid Muharemovic. Der Treibach-Kicker spielte in der abgelaufenen Saison auch in der Kleinfeldhallenfußball-Liga Icon League für die „Bavarian Clique“, dem Team von Influencer ViscaBarça, einem der größten deutschen Youtuber. 1,9 Millionen Menschen folgen ihm auf der Plattform, seine Videos haben teils mehr als eine Million Aufrufe. Nun verlässt Muharemovic das Team.