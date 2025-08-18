Sieben Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht landesweit 140 Drohnen und vier Raketen gestartet. Dies sei der schwerste Angriff seit dem 4. August gewesen. Auch aus den Regionen Saporischschja, Odessa und Sumy wurden Einschläge und Verletzte gemeldet. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf der Plattform X, Russland sei eine „mörderische Kriegsmaschine“, die durch transatlantische Einheit und Druck gestoppt werden müsse.