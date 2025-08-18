Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz vor Gipfeltreffen

Sieben Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw

Außenpolitik
18.08.2025 13:32
Ersthelfer ziehen einen Mann aus den Trümmern.
Ersthelfer ziehen einen Mann aus den Trümmern.(Bild: AP/Andrii Marienko)

Kurz bevor sich der ukrainische Präsident mit seinem US-Amtskollegen in Washington trifft, hat Russland den massivsten Drohnenangriff seit zwei Wochen durchgeführt. In einem Wohngebiet der ukrainischen Stadt Charkiw wurden in der Nacht auf Montag laut örtlichen Behörden sieben Menschen getötet.

0 Kommentare

Unter den Todesopfern seien ein Kleinkind und ein 16-Jähriger. Zudem seien 20 weitere Menschen verletzt worden. „Dies war ein demonstrativer und zynischer russischer Angriff“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Alle anderen würden nach „würdigem Frieden und echter Sicherheit“ streben, während Moskau Wohngebäude und zivile Infrastruktur in der Ukraine zerstöre.

Selenskyj postete Videoaufnahmen von den Schäden nach dem russischen Angriff:

Selenskyj: „Russland darf nicht belohnt werden“
„Die Russen töten gezielt Menschen, insbesondere Kinder“, kritisierte Selenskyj scharf. Kreml-Chef Wladimir Putin würde damit den Druck auf die Ukraine und Europa aufrechterhalten und diplomatische Bemühungen sabotieren. „Deshalb sind verlässliche Sicherheitsgarantien erforderlich. Deshalb darf Russland für seine Teilnahme an diesem Krieg nicht belohnt werden“, so das Staatsoberhaupt des angegriffenen Landes.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht landesweit 140 Drohnen und vier Raketen gestartet. Dies sei der schwerste Angriff seit dem 4. August gewesen. Auch aus den Regionen Saporischschja, Odessa und Sumy wurden Einschläge und Verletzte gemeldet. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf der Plattform X, Russland sei eine „mörderische Kriegsmaschine“, die durch transatlantische Einheit und Druck gestoppt werden müsse.

Zunächst keine Stellungnahme aus Moskau
Russland behauptet immer wieder, nicht gezielt Zivilisten anzugreifen. Eine Stellungnahme aus Moskau zu den jüngsten Angriffen lag zunächst nicht vor.

Lesen Sie auch:
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Halb Europa dabei
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
18.08.2025
Habe aber hohen Preis
Trump: „Selenskyj kann Krieg sofort beenden“
18.08.2025
Katastrophe für Kiew
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
17.08.2025

Trump wird am Montag – drei Tage nach seinem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska – Selenskyj sowie mehrere europäische Spitzenpolitiker im Weißen Haus empfangen. Das bilaterale Treffen finde um 13.15 Uhr Ortszeit (19.15 Uhr MESZ) statt, teilte das Weiße Haus mit. Für 15 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) sei zudem ein multilaterales Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs angesetzt.

An den Gesprächen nehmen unter anderem Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte teil.

Reichten sich die Hände: Putin und Trump
Reichten sich die Hände: Putin und Trump(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Trump nähert sich Putin an
Zentrale Themen werden Sicherheitsgarantien für die Ukraine bei einer Friedenslösung und die Haltung gegenüber den russischen Gebietsansprüchen sein. Auf Truth Social sprach Trump nun mit Blick auf den Montag von einem „großen Tag“. Es sei eine „Ehre“, so viele europäische Spitzenvertreter zu empfangen.

Der US-Präsident war nach seinem Treffen mit Putin von seiner Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg abgerückt. Stattdessen sprach er sich für ein umfassendes Friedensabkommen aus. Er näherte sich damit Putins Position an – und sorgte in der Ukraine und bei den westlichen Unterstützern Kiews für große Ernüchterung.

Verhandlungen für ein umfassendes Friedensabkommen würden viel länger dauern als eine theoretisch sehr schnell umsetzbare Waffenruhe. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten befürchten, dass Russland lediglich auf Zeit spielt und weitere militärische Geländegewinne in der Ukraine erzielen will.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
193.059 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
140.782 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
129.221 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2014 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1996 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1601 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Außenpolitik
Kurz vor Gipfeltreffen
Sieben Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw
Landtagswahl 2027
Tritt er wieder an? Mattle äußert sich zur Zukunft
Halb Europa dabei
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
Hoffen auf neue Regeln
„Tauwetter“ mit Italien in der Transit-Debatte?
Habe aber hohen Preis
Trump: „Selenskyj kann Krieg sofort beenden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf