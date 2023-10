Flötistin Tünde Jakab findet ihre Liebe zum Pop

Auf zur Revolution

Die Liebe nimmt im Großteil der Texte ihren Raum ein. Etwa in „A Little Longer“, wo Jakab einen besonders schönen Moment der Zweisamkeit gerne länger festhalten möchte. „Halfway“ dreht sich um das Thema Betrugsmöglichkeit und die Entscheidung, sich im prekären Moment auf die wahre Liebe zu besinnen und Treue zu zeigen. „Purple Roses“ hingegen beruft sich auf eine gemütliche und glückliche Zeit zu zweit, die gerade durch nichts im Alltag zerrüttet werden kann. In ihren Songs beruft sich Jakab aber auch auf ihre fragile Gesundheit und den furchtbaren Zustand des Weltfriedens. „The Love Revolution“ sollte eine solche sein und vor allem Liebe und Gemeinschaft in den Mittelpunkt rücken. Musikalisch kreiert sie eine Welt zwischen Adult-Pop, Jazz, Crooner und loungigen Momenten.