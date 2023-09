Wie stark strahlt Ihr Smartphone eigentlich?

Die Debatte um erhöht gemessene Strahlungswerte bei Apples iPhone 12 in Frankreich hat das Thema Handystrahlung erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Was es mit dieser auf sich hat, was der sogenannte SAR-Wert damit zu tun hat und wie Sie diesen für Ihr Gerät am einfachsten ermitteln, verraten wir Ihnen hier.