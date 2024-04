Stars im Hippie-Style: Boho-Chic ist zurück!

In der Mode kommt bekanntlich alles wieder zurück. Und so wundert es auch nicht, dass der Boho-Stil aktuell ein riesiges Comeback feiert. Fransen, Hippie-Elemente und florale Muster zieren die Kleidungsstücke, mit denen die Stars herrlich entspannte Looks kreieren. Hier die schönsten Boho-Looks im Frühling!