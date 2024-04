Vulkan Ruang in Indonesien erneut ausgebrochen

Diese sei „begleitet von donnernden Geräuschen und anhaltenden Beben“, berichtete die nationale Agentur für Geologie (Geological Agency). Daraufhin gaben die Behörden erneut die höchste Alarmstufe aus. Anrainer in einem Radius von sechs Kilometern um den Krater wurden aufgefordert, sich umgehend in Sicherheit zu bringen und Masken zu tragen. Es sei ein deutlicher Anstieg sowohl sehr tiefer als auch flacher vulkanischer Beben verzeichnet worden, so die Geological Agency. Dies deute auf eine Magmawanderung aus tiefen Reservoirs an die Oberfläche hin.