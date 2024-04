Zweimal innerhalb einer Stunde Einsatz ausgelöst

Erneut zur gleichen Wohnung gerufen

Kaum eine Stunde später dann schon wieder dasselbe. Wieder ertönte der Brandmelder, die Einsatzkräfte mussten anrücken, weil die Frau erneut Kochgut auf der Herdplatte vergessen hatte. Beim zweiten Einsatz wurde die Frau aber so aggressiv, dass sie von der Polizei festgenommen wurde und in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht wurde. Auch beim zweiten Einsatz ist kein Schaden in der Wohnung entstanden.