Google pumpt drei Milliarden in neue Rechenzentren

In den USA hat die Alphabet-Tochter Google eine drei Milliarden Dollar schwere Investition für verschiedene Rechenzentren angekündigt. Das Geld soll dem Unternehmen zufolge in einen neuen Rechenzentrums-Campus in Fort Wayne im US-Staat Indiana sowie in die Erweiterung von drei bestehenden Rechenzentren im US-Staat Virginia fließen.