Es droht ein Villacher Kirchtag ohne „Villacher“

„Krone“: Was ist denn schuld am Niedergang von Villacher? Wird weniger Bier getrunken? Von wegen Gesundheit oder Promillegrenzen – oder Preis?

Stockbauer: So arg ist es nicht, der Bierkonsum ist österreichweit recht hoch. Da haben wir schon die Deutschen überholt und sind nach Tschechien die zweitstärkste Nation in Europa.