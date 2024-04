Tesla-Chef Elon Musk überraschend in China

Die Fabrik in Shanghai steche innerhalb des Konzerns heraus, wegen der harten Arbeit und des großen Wissens des Teams in China, so Musk. Zuvor hatte der Tesla-Chef bereits gesagt, er sei sehr glücklich über die Fortschritte von E-Autos in der Volksrepublik. In Zukunft dürften alle Fahrzeuge elektrisch betrieben werden.