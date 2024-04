Mutter und Kind aus brennendem Haus gerettet

In der Nacht auf Dienstag brach im Keller eines Reihenhauses am Goldschneiderhofweg in Salzburg Stadt Feuer aus. Der Rauch hatte sich schnell im Haus verbreitet. Die anwesenden Bewohner – eine Mutter und ihr Kind – konnten deshalb nur mehr mit Fluchtfiltermasken aus dem brennenden Haus gerettet werden.