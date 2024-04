Ukraine bis Nahost: Wie Drohnen Krieg verändern

„Was Drohnen anbelangt, steht man immer noch relativ nah am Anfang, was die Frage der Einsatz- und Designkonzepte anbelangt“, sagt der Militärexperte Fabian Hinz vom Internationalen Institut für Strategische Studien in Berlin. Mit Drohnen seien Staaten in etwa so weit, wie mit Panzern Anfang der 1920er Jahre. „Drohnen funktionieren bereits sehr gut, aber niemand weiß so richtig, wie man sie am besten einsetzt. Vielleicht ist man mittlerweile ein bisschen weiter durch den Krieg in der Ukraine.“