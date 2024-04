Asylwerber-Zahlen bereiten Österreichern Sorge

Anpassung an rot-weiß-rote Kultur

Die Umfrage betont weiterhin die Bedeutung von Anpassung der Zuwanderer an die österreichische Kultur. Die Mehrheit der Befragten (87 Prozent) spricht sich dafür aus, dass Zuwanderer sich kulturell anpassen sollten. Wesentliche Merkmale einer gelungenen Integration sind demnach die Kenntnis und Anerkennung der Gesetze, die Teilnahme am Arbeitsmarkt, das Verständnis für österreichische Alltagsregeln und die Beherrschung der deutschen Sprache.