„Vermisse bei Rapid die Klassespieler“

„Rapid muss jedes Jahr um Titel spielen“

Den Verein sieht Panenka ungeachtet vieler Rückschläge weiter in der Pflicht: „Rapid muss jedes Jahr um Titel spielen. Das war zu meiner Zeit so und wird immer so sein.“ Um in naher Zukunft mehr Grund zum Jubeln zu haben, braucht es laut der Legende mehr Qualität: „Einsatz und Kampf sind okay, doch ich vermisse die Klasse. Drei, vier Spieler, die den Unterschied ausmachen.“