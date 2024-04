Lottospieler mit Krebs knackt Milliarden-Jackpot

Der größte Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar zu gewinnen. Die Teilnahme an der Lotterie „Powerball“ ist in 45 US-Staaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico möglich.