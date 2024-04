Wohin zieht es Salzburgs Dauerbrenner Andi Ulmer?

Ulmer hat aktuell viel Zeit, sich um die nächste Zukunft zu kümmern, eine Wadenverletzung setzt ihn bis zum Ende der Meisterschaft außer Gefecht. Eingreifen in den engen Titelkampf kann der ehemalige ÖFB-Teamkicker also nicht mehr, immerhin geht es um sein 14. heimisches Championat – schon längst ist er in dieser Wertung einsame Spitze. Einst quasi unverwundbar, wird er am Ende dieser Saison aus Verletzungsgründen aber 17 Ligaspiele verpasst haben, er fehlte fast das gesamte Frühjahr über.