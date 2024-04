Emporia ME.6: Smartphone aus Österreich im Test

Emporia will mit dem ME.6 ein Smartphone für ältere Semester anbieten und sich mit einem auf die Zielgruppe zugeschnittenen Gerät von der Masse der Hersteller abheben. Ähnliche Produkte gibt es sonst nur bei den Schweden von Doro. Emporia installiert auf seinem ME.6 ein zeitgemäßes Android-13-Betriebssystem vor, auf dem Smartphone für „Silver Surfer“ läuft also alles, was auch auf einem „gewöhnlichen“ Android-Handy ginge. Ein Allerwelts-Smartphone ist das ME.6 trotzdem nicht, zeigte sich im Test.