Frühe Ostern brachten Schwung in Wintertourismus

Urlaub in Österreich war in der bisherigen Wintersaison 2023/24 trotz teils schwieriger Wetterperioden besser gebucht als in der Vorjahresperiode. Die Nächtigungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen legten ersten Daten der Statistik Austria zufolge um 5,5 Prozent auf 64,4 Millionen zu. Das war fast so viel wie im selben Zeitraum des Rekordwinters 2018/19 (64,6 Millionen).