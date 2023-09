Mediziner pflanzten Patient in OP Schweineherz ein

Und sie haben es erneut geschafft! Die Rede ist vom Chirurgenteam am University of Maryland Medical Center in den USA. Die Mediziner haben im vergangenen Jahr dem Patienten David Bennet - wie berichtet - erfolgreich ein genetisch angepasstes Schweineherz eingesetzt und damit Medizingeschichte geschrieben. Es war damals der erste Eingriff dieser Art. Leider starb der Patient allerdings zwei Monate nach der Transplantation.