AKH-Koryphäe Laufer wegen Schweineherz-OP besorgt

Was kann schiefgehen?

Die entscheidende Barriere gegen eine erfolgreiche Transplantation liegt in der Tatsache, dass Menschen natürlich vorkommende Antikörper gegen Oberflächenmerkmale der Schweineherzen haben. Dadurch würde jedes nicht genetisch modifizierte Organ sofort innerhalb von Minuten abgestoßen werden. Das wurde jetzt durch Gen-Manipulation am Tier gelöst!