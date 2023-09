Pop-Elfe Björk kreierte ein multimediales Utopia

Als Björk das letzte Mal live in Österreich konzertierte, steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Gespeichert wurde auf Disketten, der schwarze MS-DOS-Eingangsbildschirm brachte so manchen Computerneuling zur Verzweiflung und die heute bekannten sozialen Medien schwammen noch in Abrahams Wurstkessel. 1998 war dieses Jahr, die Wiener Libro Music Hall die gewählte Lokation. Nach einem geschlagenen Vierteljahrhundert war die Spannung so manch alter und vieler neuer Fans auf die Rückkehr der heute 57-Jährigen groß. Dass das ausschließlich bestuhlte Konzert mit gut 9000 Tickets restlos ausverkauft werden sollte, hat niemanden überrascht. Björk hat sich von der Pop-Spaßgruppe Sugarcubes über die Jahrzehnte zur wandelbarsten und mysteriösesten Künstlerin des Globus entwickelt, die mit ihrer sympathischen Exzentrik und dem audiovisuellen Einfallsreichtum so gut wie alles inspiriert, was an Turntables steht oder die Gitarre würgt.