Wifo-Chef schließt Rezession im Herbst nicht aus

Der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstitutes Wifo, Gabriel Felbermayr, hält eine Rezession im Herbst für möglich und erwartet eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Dass der Mietpreisdeckel und andere Maßnahmen schon in den kommenden Monaten greifen werden, glaubt er weniger, erklärte er am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“.