Wenn in Spitälern fatale Verwechslungen passieren

Dieser Fall sorgt für Aufregung im ganzen Land: Im Klinikum Bad Ischl in Oberösterreich starb ein Patient (73), nachdem er eine nicht für ihn bestimmte Pille erhalten hatte. In den letzten Jahren waren ähnliche Irrtümer passiert - von falschen Infusionsbeuteln bis hin zur Amputation des falschen Beins. Doch wie entscheiden Gerichte in solchen Fällen?