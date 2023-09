Behörde warnt vor „scharfen“ Online-Mutproben

Warnung vor „Hot Chip“-Challenge

Das Institut ging explizit auf die in sozialen Medien kursierende „Hot Chip Challenge“ ein, die in den USA mutmaßlich bereits ein Todesopfer forderte. Die Herausforderung besteht darin, besonders scharfe Maistortilla-Chips zu essen, die stark mit Carolina Reaper gewürzt sind, der angeblich schärfsten Chilisorte der Welt. Im Internet gibt es zahlreiche Videos von Menschen, die an der Mutprobe teilnehmen. Darunter sind viele Kinder und Jugendliche.