Bella Thorne macht ihrem Partner Heiratsantrag

Süß! Bella Thorne hat ihrem Partner Mark Emms einen Heiratsantrag gemacht. Ein Video zeigt, wie sie vor ihm auf die Knie geht und eine kleine Schmuckschachtel öffnet.
„Vor drei Jahren haben wir uns kennengelernt, ein Jahr später machte er einen Heiratsantrag und jetzt ich auch“, schrieb die 27-jährige Schauspielerin („Midnight Sun“, „Urlaubsreif“) auf Instagram:
Ihre Fans sind begeistert: „Super, auch die Frau kann dem Mann einen Antrag machen“, heißt es in den Kommentaren, oder auch „Yeah, Girl Power, das ist so süß!“ Andere wiederum finden: „Okay, lasst uns das bitte nicht normalisieren.“
Thorne selbst reagierte in einer Instagram-Story: „Die Kommentare sind sehr lustig! Total in der Mitte gespalten. Die eine Hälfte will nicht normalisieren, dem Partner einen Antrag zu machen, die andere findet: Fuck, yeah, Girl Power, das ist so süß!“
Der Unternehmer und Produzent Mark Emms hatte im Mai 2023 um Bella Thornes Hand angehalten. Thorne zufolge sei es „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen, als sich die beiden vor drei Jahren an einem Strand auf Ibiza bei einer Geburtstagsfeier für Model Cara Delevingne kennenlernten.
Kommentare
