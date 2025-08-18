Nach Fußball-Derby schlugen unbekannte Vandalen zu

Ärger im Tiroler Fußball-Unterhaus: Nach einem Unentschieden im Ötztal-Derby zwischen Umhausen und Längenfeld am Wochenende schlugen unbekannte Vandalen zu. Vonseiten des Heimvereins heißt es: „So etwas hat im Sport absolut nichts verloren!“
2:2 – Unentschieden endete das Tiroler Liga-Match SV Umhausen gegen SV Längenfeld am Samstagabend. Der Heimverein sprach von einem Fußballfest – allerdings mit ärgerlichen Nachwehen.
Leider hätten einzelne Personen versucht, „dieses Fußballfest im Nachhinein zu ruinieren“, schrieb der SV Umhausen auf seiner Facebookseite.
Auto demoliert, Farbattacken auf Tribüne
Inzwischen ermittelt auch die Polizei. „Zwischen 21 und 0.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag, nach dem Fußballspiel, schlugen bisher unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Pkw ein. Zudem besprühten sie mehrere Sitzplätze auf der Tribüne, den Betonboden und Plakate mit roter Farbe.“
„Schadet Verein und allen Fans“
Der Ärger beim Verein ist dementsprechend groß: „So etwas hat im Sport absolut nichts verloren und schadet nur dem gesamten Verein sowie allen Fußballfans. Wir appellieren daher an alle, die Leidenschaft für den Fußball mit Respekt und Fairness zu leben – sowohl am Spielfeld als auch daneben.“
Polizei hofft jetzt auf Hinweise
Von den Tätern fehlt bislang jedenfalls jede Spur. Die Ermittler von der Polizei hoffen auf mögliche Zeugen oder verdächtige Wahrnehmungen.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Oetz unter der Telefonnummer: 059 133-7106.
