Österreich feiert wieder beliebte Restaurantwoche

Österreichs gehobene Gastronomie zeigt sich bald wieder von ihrer zugänglichsten Seite – denn die Restaurantwoche ist zurück! Zweimal jährlich lädt das größte Gourmet-Event des Landes ein, Spitzenküche zum Fixpreis zu erleben. Von 25. bis 31. August 2025 ist es heuer wieder so weit.