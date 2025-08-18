Vorteilswelt
Österreich feiert wieder beliebte Restaurantwoche

Adabei
18.08.2025 11:44
Bezahlte Anzeige

Österreichs gehobene Gastronomie zeigt sich bald wieder von ihrer zugänglichsten Seite – denn die Restaurantwoche ist zurück! Zweimal jährlich lädt das größte Gourmet-Event des Landes ein, Spitzenküche zum Fixpreis zu erleben. Von 25. bis 31. August 2025 ist es heuer wieder so weit.

„Die Restaurant-Woche ist immer wieder ein Erlebnis, immer wieder spannend für uns“, betont Evelyn Schranz, Geschäftsführerin des Deval. Für viele Gastronomen ist sie mehr als nur eine Marketingaktion:

„Es sind Hochzeiten daraus entstanden, Geburtstagsfeiern – Gäste, die uns durch die Restaurantwoche kennengelernt haben und wiederkommen“,

erzählt Martin Pichlmaier, Geschäftsführer von „Pichlmaiers zum Herkner“.

Vom Mittagsmenü bis zum mehrgängigen Dinner-Erlebnis

Eine Woche lang bieten Top-Restaurants landesweit mittags ein 2-Gänge-Lunch und abends ein 3-Gänge-Menü an – und das alles zum Fixpreis. Das senkt Hemmschwellen und macht Lust, Neues auszuprobieren. „Ich glaube, im Moment ist essen gehen durchaus ein Trend. Wir erleben sehr stark gebuchte Restaurants“, so Franz Bernthaler, Geschäftsführer von Culinarius. Auch für Betriebe wie das Pancho ist die Teilnahme eine Chance, sich neu zu präsentieren: „Vorher war es mexikanisch, jetzt haben wir auf lateinamerikanisch umgestellt“, erklärt Betriebsleiter Francisco Ferrufino und lädt Gäste ein, sein Lokal zu besuchen und kennenzulernen.

Atmosphäre trifft auf Kulinarik

Ob elegantes Beef Tatar nach südamerikanischer Art oder klassisch-österreichische Gerichte mit modernem Twist – die Restaurantwoche bietet für jeden Geschmack etwas. Dabei spielt das Ambiente eine ebenso große Rolle, wie die Küche.

„Die Gemütlichkeit ist uns ganz, ganz wichtig. Wenn Gäste hinausgehen und sagen, es war gemütlich, ist das für mich das Schönste.“

Martin Pichlmaier, Geschäftsführer von „Pichlmaiers zum Herkner“

Erfolgsgeschichte seit über zehn Jahren

Seit mehr als einer Dekade zählt die Restaurantwoche zu den kulinarischen Höhepunkten des Jahres. Sie bringt Menschen an den Tisch, die sich vielleicht sonst nicht in die gehobene Gastronomie trauen – und schafft Begegnungen, die weit über den Tellerrand hinausgehen. Ganz nach dem Motto: Kosten, kennenlernen und wiederkommen. Also: Gleich HIER nachschauen und Tisch buchen.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
