Neustart Brucknerhaus

Erster Arbeitstag: „Wir sind gemeinsam unterwegs“

Oberösterreich
18.08.2025 11:45
Der Künstler und der Finanzexperte: Norbert Trawöger (li.) und Kai Liczewski „erwandern“ sich ...
Der Künstler und der Finanzexperte: Norbert Trawöger (li.) und Kai Liczewski „erwandern“ sich gemeinsam ihr künftiges Büro im Brucknerhaus(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

„Wir gehen gemeinsam neue Wege“, sagt Norbert Trawöger. „Wir treten dafür ein, was wir versprechen“, sagt Kai Liczewski. Die beiden machten sich buchstäblich gemeinsam auf den Weg, wanderten an ihrem ersten Arbeitstag als neues Führungsduo der LIVA vom Musiktheater zum Brucknerhaus. Die „Krone“ war dabei.

0 Kommentare

Heute, Montag, fällt endlich der Startschuss für eine neue Ära in der LIVA: Norbert Trawöger (Artistic Direktor) und Kai Liczewski (Executive Director) haben ab sofort die Zügel in der LIVA in der Hand. Sie sind damit für die Sport- und Kulturstätten der Stadt Linz verantwortlich, darunter das Brucknerhaus, der Posthof oder die Arena.

„Neues Kapitel in der LIVA“
Die beiden starteten ungewöhnlich in ihren Arbeitstag: Sie spazierten vom Brucknerhaus über das Kuddelmuddel und das Lentos bis zum Brucknerhaus. Natürlich wurde auch im Alten Rathaus Station gemacht.

„Jetzt wird ein neues Kapitel in der Geschichte der LIVA aufgeschlagen“, begrüßte Dietmar Prammer, Bürgermeister von Linz, das Duo. „Ihr Start im Gehen ist ein klares Signal: Kultur gehört nicht in den Elfenbeinturm, sondern mitten ins Leben. Sie soll verbinden, bewegen und neue Perspektiven eröffnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass sie die kulturelle Vielfalt unserer Stadt mit neuen Ideen und großem Engagement bereichern werden.“

Für Sport und Kultur zuständig
Auch Meinhard Lukas, Vorsitzender des LIVA-Aufsichtsrats, wanderte mit: „Ich wünsche für diesen ‘Neuaufbruch‘ einen guten Kompass, die nötige Energie und Fingerspitzengefühl“, sagte er und wünschte „Alles Gute für Sport und Kultur in Linz“.

Von links: Kai Liczewski, Norbert Trawöger, Bgm. Didi Prammer, Meinhard Lukas
Von links: Kai Liczewski, Norbert Trawöger, Bgm. Didi Prammer, Meinhard Lukas(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Mit Trommeln am „Puls der Stadt“
Posthof-Chef Gernot Kremser sprach für die LIVA-Mitarbeiter: „Die Vorfreude in der Belegschaft ist groß – Glück auf!“

Die Wanderung vom Musiktheater zum Brucknerhaus wurde von zwei Trommlern des Bruckner Orchesters begleitet, die ein sportliches Tempo vorgaben. „Der Puls der Stadt“, sagte Trawöger, auch bei der Klangwolke am 6. September würde es heuer um den Puls der Stadt gehen.

Die Stimmung in dem Grüppchen, das mitwanderte war gut, immer mehr Leute schlossen sich an. Folder wurden verteilt.

Beim Brucknerhaus angekommen, betonte Liczewski: „Das Publikum bleibt für uns am wichtigsten und wir sprechen eine große Einladung aus: Kommen Sie zum Businesslauf, zum Marathon, zur Klangwolke, ins Brucknerhaus, in den Posthof!“ Und Trawöger sagte: „Es ist ein gutes Gefühl gemeinsam unterwegs zu sein. Die Orte der LIVA – in Sport und Kunst – sollen Orte des Gemeinsamen und der Begeisterung sein.“

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Neustart Brucknerhaus
Erster Arbeitstag: „Wir sind gemeinsam unterwegs"
Krone Plus Logo
Gar nicht „out“
Eng, heiß, unvergessen: Was blüht Telefonzelle?
3,5 Jahre nach Rodung
Karge Schotterwüste statt Jobwunder in Ohlsdorf
Luster für Moschee
Mit monumentaler Fracht von Linz nach Usbekistan
Rettung in Dämmerung
Zwei „absolute Anfänger“ von Traunstein geborgen
