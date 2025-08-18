Influencerleben: Zwischen Loblied und Todesdrohung

Mit einem breiten Lächeln kurvt Andreas Hunger die Einfahrt der Kronen Zeitung in der Wiener Muthgasse hoch. „Gerade hat mich einer an der Kreuzung angesprochen und mich gefragt, ob ich der Andi bin.“ Stolz und fast ein wenig ungläubig nimmt Hunger war, dass er mittlerweile auf der Straße von vielen Radsportbegeisterten erkannt wird. „Es ist für mich fast noch ein wenig irreal. Doch der Zuspruch und die positiven Worte tun gut.“