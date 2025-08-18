Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Andi macht was Dummes

Influencerleben: Zwischen Loblied und Todesdrohung

Wien
18.08.2025 05:50
Andreas Hunger schlüpft bei seinen Videos in unterschiedliche Figuren.
Andreas Hunger schlüpft bei seinen Videos in unterschiedliche Figuren.(Bild: Jöchl Martin)

„Es ist 5.30 Uhr morgens und ich mach‘ was richtig Dummes.“ Andreas Hunger begrüßt seine Social-Media-Fans immer wieder auf diese Art und Weise und startet so seinen besonderen Rennrad-Content. Warum am Bike nicht immer die Sonne scheint und sein Vater heimlich lachen muss, erzählte der 37-Jährige bei einer Ausfahrt mit Krone+.

0 Kommentare

Mit einem breiten Lächeln kurvt Andreas Hunger die Einfahrt der Kronen Zeitung in der Wiener Muthgasse hoch. „Gerade hat mich einer an der Kreuzung angesprochen und mich gefragt, ob ich der Andi bin.“ Stolz und fast ein wenig ungläubig nimmt Hunger war, dass er mittlerweile auf der Straße von vielen Radsportbegeisterten erkannt wird. „Es ist für mich fast noch ein wenig irreal. Doch der Zuspruch und die positiven Worte tun gut.“ 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
16° / 26°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
16° / 26°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
15° / 26°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
15° / 26°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
15° / 26°
Symbol wolkig

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
191.872 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
135.602 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
134.624 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2005 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1948 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Mehr Wien
Für 70 Quadratmeter
So viel muss man in City für Wohnung hinblättern
Krone Plus Logo
Andi macht was Dummes
Influencerleben: Zwischen Loblied und Todesdrohung
25.000 Pillen!
Zollhund „Brownie“ zieht Potenzmittel aus Verkehr
krone.at Gewinnspiel
Premierenkarten für Tafiti gewinnen!
Bericht zeigt Probleme
Syrer: Flüchtlingswelle meist in Arbeitslosigkeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf