Influencerleben: Zwischen Loblied und Todesdrohung

„Es ist 5.30 Uhr morgens und ich mach‘ was richtig Dummes.“ Andreas Hunger begrüßt seine Social-Media-Fans immer wieder auf diese Art und Weise und startet so seinen besonderen Rennrad-Content. Warum am Bike nicht immer die Sonne scheint und sein Vater heimlich lachen muss, erzählte der 37-Jährige bei einer Ausfahrt mit Krone+.
Mit einem breiten Lächeln kurvt Andreas Hunger die Einfahrt der Kronen Zeitung in der Wiener Muthgasse hoch. „Gerade hat mich einer an der Kreuzung angesprochen und mich gefragt, ob ich der Andi bin.“ Stolz und fast ein wenig ungläubig nimmt Hunger war, dass er mittlerweile auf der Straße von vielen Radsportbegeisterten erkannt wird. „Es ist für mich fast noch ein wenig irreal. Doch der Zuspruch und die positiven Worte tun gut.“
