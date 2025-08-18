Zwei Frauen von 32-Jährigem sexuell belästigt

Schockierende Szenen am Sonntagvormittag in Wien-Alsergrund: Ein 32-Jähriger soll gleich zwei Frauen sexuell belästigt haben.
Zunächst hatte er eine 23-Jährige festgehalten und im Genitalbereich begrapscht. Der Freund der Frau wurde Zeuge des Vorfalls – es kam zu einer kurzen Rangelei. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in Richtung Eingangsbereich eines Krankenhauses.
Zweite Belästigung vor Spital
Doch dort attackierte er laut Polizei sofort erneut: Diesmal soll er eine 36-jährige Frau an das Gesäß gefasst haben. Das Sicherheitspersonal schritt sofort ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest.
Die 23-Jährige sowie der Tatverdächtige wurden zur Einvernahme auf eine Polizeiinspektion gebracht. Der 32-Jährige wurde festgenommen. Er befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.
