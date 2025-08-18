Müller trifft spektakulär – jubelt aber unnötig

Bayern-Legende Thomas Müller hat bei seinem Debüt in der Major League Soccer für Vancouver auf Anhieb getroffen – doch das Tor zählte nicht. „Ich treffe, die Fans drehen durch, und dann war es Abseits“, ärgerte sich der 35-jährige Weltmeister von 2014, der kurz nach seiner Einwechslung die ohnehin euphorischen Fans der „Whitecaps“ zumindest zwischenzeitlich noch mehr in Verzückung gebracht hatte.
Ein Gegentor in der Nachspielzeit zum 1:1 und ein Abseitspfiff bei seinem vermeintlichen Premierentreffer verdarben eine perfekte Müller-Premiere in Kanada. „Das Ergebnis ist enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber es waren tolle erste Momente“, sagte Müller, der auf dem Kunstrasen im BC Place Stadium auf Anhieb Kommandos gab wie in besten Münchner Zeiten.
Erstmals ausverkauft
Der bald 36-Jährige hat mit seiner Unterschrift in der Eishockey-Stadt Vancouver einen kleinen Fußball-Hype ausgelöst. Mit 26.000 Zuschauern war die Arena erstmals in dieser Spielzeit ausverkauft. Auch für die weiteren Spiele rechnet der Club mit einem noch nie da gewesenen Andrang.
