Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Supertor zählt nicht

Müller trifft spektakulär – jubelt aber unnötig

Fußball International
18.08.2025 11:51
Thomas Müller kam, traf – und jubelte zu früh.
Thomas Müller kam, traf – und jubelte zu früh.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rich Lam)

Bayern-Legende Thomas Müller hat bei seinem Debüt in der Major League Soccer für Vancouver auf Anhieb getroffen – doch das Tor zählte nicht. „Ich treffe, die Fans drehen durch, und dann war es Abseits“, ärgerte sich der 35-jährige Weltmeister von 2014, der kurz nach seiner Einwechslung die ohnehin euphorischen Fans der „Whitecaps“ zumindest zwischenzeitlich noch mehr in Verzückung gebracht hatte.

0 Kommentare

Ein Gegentor in der Nachspielzeit zum 1:1 und ein Abseitspfiff bei seinem vermeintlichen Premierentreffer verdarben eine perfekte Müller-Premiere in Kanada. „Das Ergebnis ist enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber es waren tolle erste Momente“, sagte Müller, der auf dem Kunstrasen im BC Place Stadium auf Anhieb Kommandos gab wie in besten Münchner Zeiten.

Erstmals ausverkauft
Der bald 36-Jährige hat mit seiner Unterschrift in der Eishockey-Stadt Vancouver einen kleinen Fußball-Hype ausgelöst. Mit 26.000 Zuschauern war die Arena erstmals in dieser Spielzeit ausverkauft. Auch für die weiteren Spiele rechnet der Club mit einem noch nie da gewesenen Andrang.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Supertor zählt nicht
Müller trifft spektakulär – jubelt aber unnötig
„Ich wiederhole mich“
Mehrere Rassismus-Eklats! Jetzt spricht Infantino
Europacup-Woche
So sehen Sie Sturm Graz, Rapid und WAC live im TV
Aufreger in Spanien
Yamal schießt Rallo k.o., Barca kickt weiter – Tor
350 Millionen Euro!
Historisches Rekord-Angebot für Kylian Mbappe
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine