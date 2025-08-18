Müller trifft spektakulär – jubelt aber unnötig

Bayern-Legende Thomas Müller hat bei seinem Debüt in der Major League Soccer für Vancouver auf Anhieb getroffen – doch das Tor zählte nicht. „Ich treffe, die Fans drehen durch, und dann war es Abseits“, ärgerte sich der 35-jährige Weltmeister von 2014, der kurz nach seiner Einwechslung die ohnehin euphorischen Fans der „Whitecaps“ zumindest zwischenzeitlich noch mehr in Verzückung gebracht hatte.