Zahlen lügen doch

In der Privatwirtschaft bemisst sich der Erfolg eines Unternehmens immer daran, wie viel mehr es einnimmt, als es ausgibt. Bei Verlusten droht die Pleite. International wird das Budgetdefizit eines Staates aber in Prozent des BIP angegeben. Politiker und Experten sind sich einig, das erleichtere den Vergleich. Zudem wird uns das BIP als Maßstab für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft verkauft und wie kreditwürdig ein Staat ist.