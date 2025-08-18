Brutale Messerattacke am Wiener Praterstern

Der 24-Jährige schleppte sich dann gegen 22 Uhr zur nächsten Polizeiinspektion und schilderte den Beamten, dass er kurz zuvor von mehreren Unbekannten angegriffen worden sei. Kurz darauf entdeckten Polizisten in der Nähe einen weiteren Verletzten, einen 25-Jährigen. Beide Männer wurden von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.