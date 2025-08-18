Brutale Messerattacke am Wiener Praterstern

Zwei junge Männer (24 und 25 Jahre alt) sind Sonntagabend in der Nähe des Wiener Pratersterns von einer Gruppe attackiert und mit einem Messer verletzt worden.
Der 24-Jährige schleppte sich dann gegen 22 Uhr zur nächsten Polizeiinspektion und schilderte den Beamten, dass er kurz zuvor von mehreren Unbekannten angegriffen worden sei. Kurz darauf entdeckten Polizisten in der Nähe einen weiteren Verletzten, einen 25-Jährigen. Beide Männer wurden von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.
Drei Männer ausgeforscht
Aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung konnten zwei mutmaßliche Täter – ein 16- und ein 18-Jähriger – in der Nähe angehalten und vorläufig festgenommen werden.
Ein weiterer Verdächtiger konnte bereits namentlich ausgeforscht werden, nach einem weiteren wird gefahndet. Die Hintergründe der brutalen Auseinandersetzung sind bislang unklar, die Ermittlungen laufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.