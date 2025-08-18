Mehrere Rassismus-Eklats! Jetzt spricht Infantino

„Ich wiederhole mich und werde dies weiterhin tun: Im Fußball gibt es keinen Platz für Rassismus oder jede andere Form der Diskriminierung“, erklärte Infantino nach den Ereignissen in Deutschland am Sonntag, nachdem er bereits zuvor Beleidigungen im Falle des Premier-League-Auftaktes in Liverpool verurteilt hatte. Die FIFA stehe fest an der Seite der Betroffenen, „wir sind fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass Spieler respektiert und geschützt werden und dass die Wettbewerbsorganisatoren sowie die Strafverfolgungsbehörden entsprechende Maßnahmen treffen“, ergänzte der Weltverbandspräsident.