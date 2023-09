Verkauf von Babykleidung wurde zur Betrugsfalle

„Stattdessen bekam die 39-Jährige via Chat einen QR-Code zur Verifizierung zugeschickt, welchen sie auch bestätigte“, heißt es seitens der Polizei. Als die Frau aus dem Bezirk Villach kurze Zeit später überprüfen wollte, ob das Geld bereits auf ihrem Konto eingelangt ist, bemerkte sie, dass 2500 Euro fehlten. „Der Chat, in dem der unbekannte Täter seine Adresse genannt hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits gelöscht“, so die Ermittler.