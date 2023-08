Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

In den letzten Tagen häufen sich die Meldungen über Telefonbetrüger, die sich als Beamte der Polizei ausgeben. Die falschen Polizisten verlangen, dass ihnen Bargeld oder auch Wertgegenstände ausgehändigt werden, meist argumentieren sie damit, dass Räuberbanden in der Umgebung bei ihnen einbrechen könnten. Daher sollen die Wertsachen einem Polizisten, der in zivil vorbeikommt, zur sicheren Verwahrung gegeben werden.