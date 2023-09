Internetbetrüger nutzten 82-Jährige jahrelang aus

Die Überweisungen gingen erst über einen Bezahldienst im Internet nach Spanien und Nigeria, später fanden Transaktionen mittels Bitcoin statt. Zuletzt sollte die Villacherin wegen eines Gefängnisaufenthaltes des Sohnes wieder Geld überweisen. „Als sie wiederholt aufgefordert wurde, eine Gefängnisrechnung zu bezahlen, wurde die Frau aufmerksam und zeigte den Betrug an“, so die Polizei. In den acht Jahren, in denen der Betrüger seine Krallen in der 82-Jährigen hatte, entstand der Frau ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.