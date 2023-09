Frecher Plünderer als „Star“ in Überwachungsvideo

„Ich schreibe diesen Beitrag nicht gerne und mit jeder Menge Wut im Bauch!! Aber das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Der Mann im Video hat sich heute um rund 400,- bei uns selbst bedient. Das ist nicht die Idee hinter ,Selbstbedienungsladen‘ !!!! Ich hoffe wirklich, dass wir dich erwischen und du keinem Anderen mehr schaden wirst. Wir reißen uns täglich den A**** auf, für unseren Traum und für unser Leben! Von dem was wir mit unserem Geschäft verdienen, müssen wir unsere Rechnungen zahlen, unsere Familie ernähren und unser Leben finanzieren.“ Mit diesen geharnischten Worten machte sich Tatjana Mittendorfer vom „Standler’s“ in Prambachkirchen auf Facebook Luft und postete dazu ein zwei Minuten und 28 Sekunden langes Überwachungsvideo, das zeigt, wie sich der Kriminelle mit übergezogener Jackenkapuze in aller Seelenruhe in dem Verkaufscontainer bedient.