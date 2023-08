Briten-Verteidigungsminister zurückgetreten

Sunak hat „vollstes Verständnis“ für Rückzug

Premierminister Rishi Sunak reagierte in seinem Antwortschreiben mit Lob für Wallace. „Du hast unserem Land in drei der am meisten fordernden Regierungsposten gedient: Verteidigungsminister, Sicherheitsminister und Nordirland-Minister.“ Er habe daher „volles Verständnis“ für den Rücktrittswunsch nach acht Jahren in Ministerfunktion.