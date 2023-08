Drei von vier Piloten erlebten Sekundenschlaf

Befragt wurden fast 7000 Pilotinnen und Piloten aus 31 europäischen Ländern. Das zentrale Ergebnis: Viele Beschäftigte fühlen sich aufgrund langer Dienstzeiten und kurzer Pausen zunehmend übermüdet. So wird beispielsweise angeordnet, die maximal zulässige Dienstzeit der Besatzung zu verlängern. Ein möglicher Grund sind Umwege aufgrund schlechten Wetters. Fast jede fünfte befragte Person gab an, in den vier Wochen vor der Umfrage einen derartigen Entscheid getroffen zu haben.