Offenes Getränk im Cockpit: Flugverbot für Piloten

Weil sie während eines Flugs ein Getränk im Bereich der Elektronik im Cockpit platziert haben, dürfen zwei Piloten in Indien vorerst nicht mehr fliegen. Sie hätten so die Flugsicherheit aufs Spiel gesetzt, hieß es von der indischen Billigfluggesellschaft SpiceJet laut „India Today“ am Donnerstag.