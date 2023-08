Volksschule Siegendorf erstrahlt in neuem Glanz

Außerdem wurden mit Durchbrüchen Lernecken für offenes, zeitgemäßes Lernen sowie und ein neuer Bereich für die Lehrer geschaffen. „Ein großes Manko waren auch die fehlenden Waschbecken in den Unterrichtsräumen, was sich insbesondere während der Pandemie zeigte. Jetzt können die Kinder endlich in jeder Klasse Händewaschen“, sagt Schulleiterin Silvia Mühlgaszner.