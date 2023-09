Dolomitenmann: Erstmals Senioren am Start!

Der RedBull-Dolomitenmann gilt als härtester Teambewerb der Welt und ist für viele sogar die inoffizielle Weltmeisterschaft des Extremsports. Vier Senioren, allesamt ehemalige Topathleten, wollen es noch einmal wissen und nehmen es am 9. September in Lienz mit den weltweit besten Bergläufern, Paragleitern, Mountainbikern und Kajakfahrern auf. Die „Bergkrone“ traf die vier Pensionisten beim Training in Lienz und versuchte mitzuhalten.