ÖVP-Idee „verlockend, aber nicht wirklich so gut“

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat sich hinsichtlich der vom Koalitionspartner ÖVP angestrebten Lockerung bei der Wohnkreditvergabe „skeptisch“ gezeigt. „Das ist zwar verlockend, aber keine wirklich so gute Idee, finde ich, weil wir eine Verantwortung haben, Menschen nicht in ökonomische Notsituationen zu bringen, die sie dann nicht mehr bewältigen können“, sagte er am Dienstag im Ö1-„Mittagsjournal“.