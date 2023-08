Bankenpaket: Das ändert sich bald für Häuslbauer

Nach intensivem Austausch mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) haben die heimischen Banken ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgelegt. „Wir werden jenen, die Probleme mit der Finanzierung der eigenen vier Wände bekommen, zur Seite stehen und sie unterstützen“, betonte Willi Cernko, Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich, am Mittwoch. So sollen in absehbarer Zeit bei variablen Krediten keine Mahnspesen und Verzugszinsen verrechnet werden. In Einzelfällen seien auch Stundungen oder eine Verlängerung der Laufzeiten möglich.