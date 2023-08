Hitzewarnung bleibt im Land weiterhin aufrecht

Sturmböen, Hagel und Starkregen sind möglich

Schon am Vormittag setzt sich dann am Donnerstag im Land auch wieder zeitweise die Sonne durch. Häufig sonnig wird es im östlichen Flachland und in den südlichen Becken, an der Alpennordseite sowie generell im Bergland nimmt die Schauer- und Gewitterneigung aber rasch wieder zu. Stellenweise ist dabei mit Sturmböen, Hagel und großen Regenmengen zu rechnen. Mit 28 bis 34 Grad bleibt es heiß und ausgesprochen schwül.