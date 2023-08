36 Grad: Österreich steht nächste Hitzewelle bevor

Hitzeschutzplan in Kärnten aktiviert

Auch in Kärnten schrillen schon die Alarmglocken: Dort wird die enorme Hitzewelle ab Samstag erwartet, teilte das Land am Freitag mit. Im Süden dürften die Extremtemperaturen sogar bis Donnerstag andauern. Anschließend könnte es zudem schwül werden. Daher hat das Bundesland schon am Freitag die Warnstufe für den Hitzeschutzplan aktiviert. „Das heißt, an mehr als 900 Einrichtungen - insbesondere Alten- und Pflegeheime, Krankenanstalten, Rettungsorganisationen und Kinderbetreuungseinrichtungen - wurden Empfehlungen und konkrete Verhaltens- und Sofortmaßnahmen übermittelt“, informiert Gesundheitsreferentin Beate Prettner.